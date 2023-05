NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Cisco nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 US-Dollar belassen. Die Resultate des Netzwerkausrüsters stünden gar nicht so sehr im Fokus, vielmehr lasse der schneller als gedacht nachlassende Gegenwind durch Lieferengpässe Spielraum für höhere Gewinne, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek;