Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.31 Prozent tiefer bei 42’454.79 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17.148 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.113 Prozent auf 42’635.54 Punkte an der Kurstafel, nach 42’587.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42’326.67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42’821.83 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0.651 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 26.02.2025, den Wert von 43’433.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.12.2024, wurde der Dow Jones mit 43’325.80 Punkten berechnet. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 26.03.2024, mit 39’282.33 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 0.147 Prozent zu. Bei 45’054.36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 40’661.77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 2.29 Prozent auf 166.58 USD), McDonalds (+ 2.17 Prozent auf 313.58 USD), Coca-Cola (+ 1.76 Prozent auf 70.02 USD), Verizon (+ 1.59 Prozent auf 44.18 USD) und Cisco (+ 1.33 Prozent auf 61.80 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-5.74 Prozent auf 113.76 USD), Salesforce (-2.64 Prozent auf 280.99 USD), Amazon (-2.23 Prozent auf 201.13 USD), Boeing (-2.21 Prozent auf 178.55 USD) und Goldman Sachs (-2.05 Prozent auf 573.92 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 62’455’188 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.073 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.31 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

