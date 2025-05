ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec nach finalen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Resultate des Medizintechnikkonzerns entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Graham Doyle am Dienstag in einer ersten Reaktion. Mehr Details zu den Auswirkungen der US-Zölle, zum starken US-Geschäft und zur aktuellen Nachfrage in China erwartet er von der Telefonkonferenz zu den Zahlen./rob/gl/mis;