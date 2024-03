NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Endmärkte dürften sich 2024 stabilisieren, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den endgültigen Zahlen des IT-Dienstleisters für das abgelaufene Jahr./ajx/ck;