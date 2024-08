Brenntag 61.39 CHF -4.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Suhasini Varanasi passte ihr Bewertungsmodell für den Chemikalienhändler am Freitagnachmittag an das gesenkte operative Ergebnisziel an. Die Erholung der Volumina gehe schleppender vonstatten als gedacht, schrieb sie. Unerwartet komme die Senkung aber nicht, wie die neutrale Kursreaktion zeige. Die gemäßigteren Erwartungen sicherten die Aktie nun besser nach unten ab./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2024 / 15:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



