NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe im ersten Quartal die ohnehin gesenkte Messlatte noch verfehlt, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wegen des Gegenwinds von der Währungsseite und dem anhaltend schwachen Nachfrageumfeld sei es wahrscheinlich, dass der Analystenkonsens für das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 4 bis 5 Prozent sinkt./rob/tih/edh;