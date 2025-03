NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) im vierten Quartal des Chemikalienhändlers sei schwächer als vom Konsens erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ebita-Ziel für 2025 entspreche unterdessen in der Mitte der Spanne der durchschnittlichen Analystenprognose, könnte aber ihm zufolge "zu optimistisch" sein./ck/tih;