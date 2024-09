NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Das Ölkartell OPEC zeige derzeit einen gewissen Zusammenhalt in seiner Allianz, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei grundlegend vorteilhaft für den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) der Branchenunternehmen, denn die entsprechende Rendite liege bei einem Preis von 80 US-Dollar pro Barrel der Sorte Brent deutlich über dem historischen Schnitt./tih/mis;