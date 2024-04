NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Der Gashandel dürfte bei dem Ölkonzern im ersten Quartal zwar stark verlaufen sein, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie anlässlich eines vorgelegten Zwischenberichts. In anderen Bereichen aber sehe es nicht so gut aus. Damit sei die Aktie eine Ausnahme innerhalb eines starken Sektors./mf/la;