NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP auf "Underweight" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Ernennung des Interims-Chefs Murray Auchincloss zum dauerhaften Konzernlenker sei zwar positiv aufgenommen worden, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die unterdurchschnittliche Geschäftsentwicklung und die gesunkenen Aktienrückkauf-Erwartungen im vergangenen Quartal deuteten aber auf gestiegene Risiken hin./gl/ck;