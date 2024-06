NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach einer Roadshow für das Management auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Seine Schätzungen für die Barmittelgenerierung aus drei Förderstätten des Ölkonzerns lägen knapp unter dessen Zielen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der im Branchenvergleich höheren Rendite auf den Barmittelzufluss sei die Aktie aber attraktiv bewertet./gl/edh;