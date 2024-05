NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor den am 7. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Die Aktie des Ölkonzerns habe sich im bisherigen Jahresverlauf etwas besser als der Stoxx Europe 600 Öl- und Gas-Subindex geschlagen, auch wenn sie zuletzt hinter den Wettbewerbern zurückgeblieben sei, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen zum ersten Quartal liegen leicht über dem Analystendurchschnitt./ck/he;