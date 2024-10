ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 68,30 auf 65,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei den französischen Banken liege der Fokus auf den anstehenden staatlichen Budgetverhandlungen, dem schwachen französischen Wirtschaftswachstum, dem hohen Haushaltsdefizit und der politischen Unsicherheit, schrieb Jason Napier in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse. Die erwartete temporäre Bankensteuer und die Obergrenze für Aktienrückkäufe werde die Gewinne (EPS) 2025 um 3 Prozent verringern. Trotz dieser Herausforderungen seien französische Bankentitel aber taktisch interessant, sobald in Sachen Haushalt Klarheit herrsche. Sie seien günstig bewertet und profitierten von den sinkenden Zinsen. Napiers Favorit ist indes Societe Generale./gl/ag;