NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas mit Blick auf die angekündigte Übernahme der AXA Investment Managers von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Strategisch sei dieser Deal sinnvoll, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn er verschaffe der BNP Paribas Größenvorteile im Geschäft mit langfristig angelegten Mitteln von Versicherern und Pensionsfonds./bek/mis;