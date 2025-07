FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung zur Elektromodell-Palette "Neue Klasse" auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Obwohl das meiste schon vorher bekannt gewesen sei, hätten ihn die Technologie und die ambitionierte Einführung beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. BMW bleibe der führende deutsche Premiumhersteller in Sachen Technologie und Modelldynamik sowie sein bevorzugter Titel in diesem Bereich./gl/ajx;