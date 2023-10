NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autobauer und -zulieferer sollten robust ausfallen und die Jahresziele stützen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für BMW hob er vor dem am 3. November erwarteten Zwischenbericht die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) und die Marge im Autogeschäft an, senkte aber wegen Investitionen und Lagerbestände seine Schätzung für den Barmittelzufluss./gl/tih;