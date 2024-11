NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 124 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Mit der nach unten präzisierten Umsatzschätzung sähen sich die Mainzer im Einklang mit der vom Partner Pfizer bestätigten Prognose für das Vakzin Comirnaty, schrieb Analystin Jessica Fye in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach einem Unternehmenskontakt infolge des Quartalsberichts. Pfizer habe konservativ geplant, hieß es. Mehr Details zur Forschung im Krebsbereich erwartet Fye vom Innovationstag Mitte November./ag/mis;