NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe enttäuscht, wofür nicht nur die Luxusmarke La Prairie verantwortlich sei, sondern auch Nivea, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2024 bleibe hinter den Erwartungen zurück. Das Unternehmen setze sich zwar traditionell konservative Ziele, doch das mittelfristige Ziel eines profitablen Wachstums im Konsumgeschäft klinge deutlich anders als die in den vergangenen Jahren ausgegebenen Margensteigerungsziele von mehr als 0,5 Prozent per annum./gl/ck;