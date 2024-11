HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das dritte Quartal des Recycling-Unternehmens sei schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Belastungen von der Währungsseite und die Hyperinflation in der Türkei wirkten sich negativ auf die Schätzungen für das laufende Jahr aus. Angesichts des gut abschätzbaren Wachstums im kommenden Jahr bleibt der Analyst allerdings zuversichtlich gestimmt./mf/mis;