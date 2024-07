MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle vor den am 9. August erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Geschäfte im Jahr 2024 dürften für den IT-Dienstleister vor allem gegen Jahresende anziehen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für das zweite Quartal, hielt aber die für das Gesamtjahr aufrecht./ck/mis;