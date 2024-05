MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Bechtle von 64 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Dynamik bei dem IT-Dienstleister dürfte sich in den kommenden Quartalen verbessern, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den vergangene Woche veröffentlichten Zahlen./gl/men;