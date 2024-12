NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Angesichts einiger wichtiger Patentabläufe dürfte das kommende Jahr für die europäischen Pharmaunternehmen von Neuerungen aus den Produkt-Pipelines geprägt werden, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine bevorzugten Branchenriesen sind Novo Nordisk und Astrazeneca und aus dem Life-Science-Bereich unter anderem Merck KGaA. Bayer wiederum hat zudem den Status "Negative Catalyst Watch", womit Vosser seinen pessimistischen Erwartungen für die im März anstehenden Geschäftszahlen Ausdruck verlieh. 2025 sollte für den Konzern ein weiteres schwieriges Jahr werden./gl/tav;