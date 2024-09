NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Angesichts der detaillierten Daten der Phase-III-Studie "Finearts-HF" dürfte Finerenon (Markenname Kerendia) zur Behandlung von Herzinsuffizienz zugelassen werden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sollte sich positiv auf die Aktien auswirken./mis/tih;