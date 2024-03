NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer nach Quartalszahlen und vor Beginn eines Kapitalmarkttags auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzerns habe dank positiver Sondereffekte die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick dürfte indes an der Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2024 nur wenig ändern. Zudem habe Bayer wie erwartet mitgeteilt, dass eine Aufspaltung des Konzerns derzeit nicht auf der Agenda stehe. Kursimpulse erwartet Vosser erst vom Kapitalmarkttag später an diesem Dienstag./gl/mis;