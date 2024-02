ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Mit der angekündigten Beibehaltung der auf elf Cent gesenkten Dividende für drei Jahre würde der Pharma- und Agrarchemiekonzern rund 4,5 Milliarden Euro einsparen, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die am 5. März anstehenden Jahreszahlen dürften den Erwartungen entsprechen, da es vorab keine Eckdaten gegeben habe. Eine Aufspaltung des Konzerns halte er weiter für wahrscheinlich. Allerdings dürfte dieser Prozess mehr als zwei Jahre dauern./gl/jha/;