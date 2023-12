ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer mit Blick auf eine neuerliche Niederlage in einem US-Verfahren um angebliche Gesundheitsfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern werde wohl in die Berufung gehen wie in ähnlichen vorherigen PCB-Fällen, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für etwaige Belastungen aus dem Rechtsstreit gebe es bislang kaum Rückstellungen./bek/gl;