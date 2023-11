FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Papiere von Bayer von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler hält den Kursrutsch am Montag laut seinem aktuellen Kommentar für übertrieben. Die Belastung aus dem erneuten US-Gerichtsrückschlag beim Thema Glyphosat und dem Misserfolg in der Asundexian-Studie kalkuliert er auf insgesamt 3,5 Milliarden Euro. Spengler erwartet Anfang 2024 eine neue Strategie und am Ende eines zweistufigen Prozesses den Börsengang von Consumer Health und Crop Science./ag/edh;