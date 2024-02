NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analyst Gunther Zechmann sorgt sich in einer am Freitag vorliegenden Studie um die Barmittelentwicklung des Chemiekonzerns. Die Bereiche der weiterverarbeitenden Chemie hätten Probleme und das Chemiegeschäft mache wohl Verluste. Zudem könnten die Ausgaben im chinesischen Zhanjiang sowie nun auch in Ludwigshafen die Schuldenquote nach oben treiben./mis/ajx;