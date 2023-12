NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach einer Vereinbarung zur Übernahme des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall Dea durch den britischen Ölkonzern Harbour Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Harbour-Aktienkurs von derzeit um 300 Pence impliziere eine Gesamtbewertung von 10,6 Milliarden Dollar für Wintershall und dies wiederum impliziere einen Wert für den knapp 73-prozentigen BASF-Anteil an Wintershall von sieben Milliarden Euro - mehr als er gedacht habe, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit den Cash-Einnahmen werde BASF wohl die ansonsten im Jahr 2024 schuldenfinanzierte Dividende finanzieren können./ajx/he;