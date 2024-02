LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Chemiekonzern erwarte, dass die Verbesserung des operativen Ergebnisses in diesem Jahr zunächst von der Nachfrage und dann von den Margen getragen werde, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte jedoch ersteres nicht eintreten, sei es unwahrscheinlich, dass das Zweite folge. Stewart sieht eine erhebliche Unsicherheit, was das Tempo der Erholung betrifft./ck/gl;