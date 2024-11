NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Die Ludwigshafener seie zuversichtlich, das untere Ende ihre Jahreszielspanne zu erreichen, schrieb Analyst Chris Counihan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenrunde des Konzerns. Im Agrargeschäft dürfte es im ersten Halbjahr 2025 stärkeres Gewinnwachstum geben als im Vorjahr, das Niveau von 2023 werde aber wohl nicht erreicht./ag/zb;