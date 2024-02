ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Neu sei der Ausblick des Chemiekonzerns, schrieb Analyst Samuel Perry am Freitag in einer ersten Reaktion. Die Mitte der Ergebniszielspanne (Ebitda) liege ein wenig über der Konsensschätzung, was der Aktie helfen könnte./gl/jha/;