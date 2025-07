Barry Callebaut forscht mit ZHAW an Kakao-Zellkulturtechnologien

Gemeinsam wollen sie die Potenziale von Kakao-Zellkulturtechnologien erforschen.

Die Technologie soll die Kultivierung von Kakao-Zellen in einer kontrollierten Umgebung ermöglichen, wie Barry Callebaut am Mittwoch mitteilte. Die Zusammenarbeit mit der ZHAW sei zugleich Teil des langfristigen Engagements von Barry Callebaut für Innovation und Nachhaltigkeit in der Schokoladenindustrie.

Im Rahmen der Forschung sollen Schokoladenprodukte mit verbesserten Geschmacksprofilen und Gesundheitsnutzen entwickelt werden. Zudem könne durch die Bereitstellung einer neuen Kakaoquelle auch das Kakaoportfolio diversifiziert und die Lieferketten gestärkt werden.

"Wir verdrängen nicht den Kakao von den Farmen, sondern bereiten uns auf eine Zukunft vor, in der wir den Konsumenten zusätzliche Wahlmöglichkeiten bieten und eine langfristige Versorgungssicherheit gewährleisten können", lässt sich Dries Roekaerts, Präsident Kundenerfahrung bei Barry Callebaut, in der Mitteilung zitieren.

cg/to

Zürich (awp)