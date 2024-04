NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif geht davon aus, dass der europäische Versicherungssektor viel besser in der Lage ist, mit der Volatilität von Vermögenswerten umzugehen, als es die Anleger wahrnehmen. Sein aktualisiertes RiskQuality-Modell habe Aktien mit attraktiven Bewertungen und relativ geringen Bilanzrisiken identifiziert, wie ASR, Axa und Beazley, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sektorwerte, die noch relativ gut dastünden, seien Generali und Lancashire. Dagegen zählten Zurich und Phoenix zu den Papieren mit einem schwächeren Chance-Risiko-Verhältnis./edh/gl;