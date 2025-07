AXA 40.03 CHF 2.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker teilt die Aktien der europäischen Versicherungsbranche nach ihrem generell starken Lauf in seiner Analyse der Bewertungen vom Mittwoch nun auf in günstig, mittelhoch und teuer. AXA gehören zwar zur letzten Gruppe, bestehen aber seine hier besonders scharfen Anlagekriterien als einzige./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 05:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.