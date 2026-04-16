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17.04.2026 15:13:02

AXA Overweight

AXA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen des Versicherers habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine um bis zu 3 Prozent reduzierten Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
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