AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen des Versicherers habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine um bis zu 3 Prozent reduzierten Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.34 €
|
Abst. Kursziel*:
11.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
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