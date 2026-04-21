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21.04.2026 09:59:37

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie erklärte Analyst Ben Cohen, warum er - auch mit Blick auf den Iran-Krieg - Aktien von Versicherern bevorzugt, die vor allem im Schaden- und Unfallgeschäft tätig sind statt im Bereich Lebens- oder Rückversicherung. Aktien solcher sogenannter Kompositversicherer böten eine geringe Zyklizität, gestützt von einem Mix aus Kundensegmenten, geografischer Lage und Produkten sowie durch zugrunde liegende Effizienzverbesserungen. Innerhalb dieser Gruppe gibt Cohen Axa den Vorzug vor der Allianz. Er verwies dabei auf niedrigere Bewertungskennzahlen und ein größeres kurzfristiges Potenzial an Wachstumstreibern im Hinblick auf den nächsten Dreijahresplan, der im September 2026 anstehe./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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