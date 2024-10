NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Zudem lobte er den aufgehellten Jahresausblick./edh/zb;