HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Der Spezialist für Workforce-Management Atoss Software steht auf der Liste der Unternehmen, bei denen das Analysehaus Warburg Research für 2025 Überraschungspotenzial sieht. Die Margenprognose von Atoss sei ziemlich zurückhaltend, hieß es. Der diesjährige "Warburg Guide to Warnings" komme in Zeiten erhöhter ökonomischer und geopolitischer Spannungen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst am Donnerstag. Im Anlauf auf die Berichtssaison für das zweite Quartal stünden im Juli die Zoll-Entscheidungen des Weißen Hauses für die EU an, die einige Unternehmen zur Anpassung der Jahresziele bewegen dürften. Van der Horst zählt 16 Unternehmen mit Gewinnwarnungsrisiken auf und 9 mit Überraschungspotenzial. Atoss wird fundamental bei einem Kursziel von 157 Euro mit "Buy" eingestuft./ag/jha/;