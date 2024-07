ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11300 Pence auf "Sell" belassen. Analyst Matthew Weston passte seine Schätzungen am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht der Briten nur minimal an. Skeptisch bleibt er wegen der Änderungen in der Erstattung von Krebstherapien in den USA sowie notwendigen Investitionen zum Start neuer Medikamente./ag/jha/;