NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca angesichts der bankeigenen "Healthcare Conference" auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Das Jahr 2025 dürfte für den Pharmakonzern reich an Treibern sein, die dazu beitragen dürften, das unternehmenseigene Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 zu erreichen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/nas;