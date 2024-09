NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor den Zahlen des Pharmaherstellers für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Beim Umsatz liege er mit seinen Schätzungen um 2 Prozent über der Markterwartung, beim Gewinn je Aktie aber wegen höherer Kosten für Forschung und Entwicklung um 6 Prozent darunter, schrieb Analyst James Gordon in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ajx/ag;