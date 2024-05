NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 13000 Pence auf "Overweight" belassen. Die massive Investition in Antikörperproduktion in Singapur könne als sehr großer Nachfrageoptimismus gewertet werden, schrieb Analyst James Gordon am Montagmorgen./ag/bek;