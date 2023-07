NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Seine Schätzungen für die am 28. Juli anstehenden Quartalszahlen des Pharmakonzerns lägen im Rahmen der Konsensprognosen bis knapp darunter, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch mit den Erwartungen für das Gesamtjahr 2023 stimme er weitgehend überein./gl/edh;