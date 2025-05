Hang Seng-Wert Galaxy Entertainment Group-Aktie: Das ist die Dividendenausschüttung von Galaxy Entertainment Group

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Galaxy Entertainment Group am 08.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 1.00 HKD je Aktie beschlossen. Die Gesamtausschüttung von Galaxy Entertainment Group umfasst 3.50 Mrd. HKD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 873.78 Mio. HKD angesetzt wurde.

Galaxy Entertainment Group-Dividendenrendite im Fokus

Der Galaxy Entertainment Group-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 3.42 EUR. Das Galaxy Entertainment Group-Wertpapier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Galaxy Entertainment Group-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Galaxy Entertainment Group-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das Galaxy Entertainment Group-Wertpapier verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 3.03 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0.00 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Galaxy Entertainment Group via Frankfurt um 46.18 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 1.51 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Galaxy Entertainment Group-Dividendenvorhersage

Für 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1.11 HKD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 1.84 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Galaxy Entertainment Group

Galaxy Entertainment Group ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 132.401 Mrd. HKD. Das Galaxy Entertainment Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 16.48. 2024 setzte Galaxy Entertainment Group 26.991 Mrd. HKD um und erwirtschaftete ein EPS von 2.00 HKD.

Redaktion finanzen.ch