CPH-Aktie: CPH im ersten Halbjahr mit leichtem Umsatz- und klarem Gewinnrückgang

Der Umsatz ging leicht, der Gewinn hingegen deutlich zurück. Beim Blick in die Zukunft bleibt das Unternehmen zuversichtlich, aber unkonkret.

So fiel der Umsatz um 0,5 Prozent auf 176,0 Millionen Franken, wie das CPH am Freitag mitteilte. Auf operativer Ebene blieb hingegen der EBITDA mit plus 0,1 Prozent auf 30,2 Millionen Franken quasi stabil, die Marge stieg sogar leicht auf 17,2 von 17,1 Prozent im Vorjahr. Beim EBIT gab es einen Rücksetzer um 6,8 Prozent auf 21,9 Millionen. Unter dem Strich fiel der Gewinn um deutliche 19,0 Prozent auf 17,1 Millionen Franken.

Gestützt wurde der Umsatz vom grösseren Verpackungsgeschäft. Hier erzielte CPH ein Plus von 3,1 Prozent auf 118,4 Millionen Franken. Die Produktionsanlagen seien gut ausgelastet gewesen und die Integration von LOG Pharma verlaufe nach Plan. Auch der Auftragseingang habe im Vergleich zu 2024 wieder zugenommen. Das EBITDA in dem Segment sank allerdings um 12,6 Prozent, die Marge ging entsprechend auf 15,0 von 17,8 Prozent zurück.

Die kleinere Chemiesparte Zeochem verbuchte indes durch die tieferen Lithiumkosten, die an die Kunden weitergereicht wurden, einen Umsatzrückgang um 7,2 Prozent auf 57,5 Millionen Franken. Das EBITDA stieg allerdings um 17,4 Prozent und auch die Marge kletterte auf 21,2 von 16,7 Prozent. Allerdings erreichte der Auftragseingang nicht das hohe Niveau der Vorjahresperiode. Derweil verlaufe die Integration von Sorbchem India nach Plan, der Eintritt in den indischen Markt sei erfolgreich gewesen, heisst es weiter.

Vor einem Jahr hatte sich CPH von seinem defizitären Papiergeschäft getrennt und dieses zusammen mit den Immobilien auf dem Areal in Perlen in die Perlen Industrieholding ausgegliedert. Nun treibt das Unternehmen die internationale Expansion in den verbliebenen Bereichen Verpackung und Chemie voran.

Für das Gesamtjahr hält CPH am vagen Ausblick fest. Es werde weiterhin ein leicht höheres operatives und Netto-Ergebnis erwartet. Dabei soll im Verpackungsgeschäft Perlen Packaging der Umsatz über und das EBITDA im Bereich des Vorjahres liegen. Beim Chemiebereich Zeochem erwartet CPH einen Umsatz unter und ein EBITDA über dem Vorjahresniveau.

dm/cg

Perlen (awp)