ASML NV 624.84 CHF -1.32% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ASML nach Gesprächen über die EUV-Lithografiegeräte sowie die High-NA-Belichtungsmaschinen des Chipausrüsters auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 785 Euro belassen. Mit letzteren könnten Kunden trotz der höheren Preise deutliche Kosteneinsparungen erzielen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 22:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.