Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Die Leerstandsquote im Bürosegment dürfte 2024 um weitere 1,75 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent steigen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies reflektiere die derzeit insgesamt gedämpfte Büroflächennachfrage. Das Konzernergebnis dürfte aber von der Erholung im Hotelbereich profitieren, der nach den Büro- und Wohnimmobilien das drittgrößte Segment des Portfolios darstellt./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.