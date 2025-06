FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Anteils von Nippon Steel am Calvert-Joint-Venture sei ein guter Deal für den Stahlkonzern, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/tih;