LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe positiv überrascht, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Studie Die Volumina hätten sich schneller erholt, als er erwartet habe. Der Experte sieht jedoch nur begrenzten Spielraum für eine weitere Erholung in den wichtigen Märkten Nordamerika und Europa./la/he;